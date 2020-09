Adyen en IMCD leiden de dans in Amsterdam

Na de verliesbeurt van donderdag staat de AEX-index vrijdag na de eerste handelsminuten op een plus van 0,3%, met 554,3 punten. De Midkap-index gaat 0,1% omhoog naar 825,7 punten. Elders in Europa is het beeld minder positief: de Londense FTSE100 opent 0,3% lager, in Parijs gaat de CAC40 met 0,2% omlaag, en in Frankfurt gaat de DAX 0,1% onderuit.

Beleggers houden nog altijd de ontwikkelingen in de gaten ronde het coronavirus. Het aantal mensen wereldwijd bij wie het coronavirus is vastgesteld, is inmiddels de dertig miljoen gepasseerd. In de Verenigde Staten zijn de meeste besmettingen vastgesteld. Het aantal staat daar op meer dan 6,6 miljoen. Het wereldwijde dodental bedraagt ruim 942.000. In de Verenigde Staten zijn ruim 197.000 sterfgevallen geteld.

Ook gaat de aandacht uit naar de techruzie tussen de Verenigde Staten en China. De Amerikaanse president Donald Trump wil niet dat het Chinese techbedrijf ByteDance een controlerend belang houdt in de Amerikaanse tak van filmpjesapp TikTok. ByteDance sloot onlangs een akkoord met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. Die stelde voor de gegevens van Amerikanen te gaan beheren. ByteDance zou verder alle activiteiten van TikTok onderbrengen in een bedrijf dat in de VS gevestigd is.

In de hoofdgraadmeter van de Amsterdamse beurs zijn Adyen en IMCD de onbetwiste uitblinkers. De betalingsdienstverlener krijgt er 2,4% bij, chemicaliëndistributeur IMCD maakt beleggers blij met een overname van een Finse leverancier van vezelversterkte kunststof en composietmaterialen. Het bedrijf wordt beloond met een 2,4% hoger koers.

Bij de zwaargewichten is het ASML dat in positieve zin opvalt. De chipmachinefabrikant wint 1,5%. Shell (-0,2%) en Unilever (-0,4%) leveren juist iets in. De grote verliezer van de ochtend is alweer Unilbail-Rodamco-Westfield. Na de -10% van donderdag gaat er nu weer 4,6% af bij het vastgoedbedrijf.

In de Midkamp-index wint Vopak 1,5%, maar gaat het verder vooral over de uitschieters naar beneden. Air France KLM beleeft met -1,7% weer een baaldag, Eurocommercial Properties verliest zels 2,7%, en bij Fugro en GrandVision gaat er een dikke procent van af.

Bankenfusie

In Madrid staat de bankensector in de schijnwerpers. De raden van bestuur van de grote Spaanse banken Caixabank en Bankia hebben de fusie tussen de twee banken goedgekeurd. Daardoor ontstaat de grootste kredietverstrekker van het land, met meer dan 20 miljoen klanten en een vermogen van meer dan 650 miljard euro. Bankia werd in 2012 nog gered door de overheid met een reddingspakket van ruim 22 miljard euro.