Winst AEX smelt weg onder druk banken en Unilever

Na de flinke verliesbeurt van donderdag stond de AEX-index rond kwart voor vier fractioneel lager bij een stand van 552,2 punten. De Midkap-index verloor 0,7% op 818,95 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook rood.: de Londense FTSE100 staat 0,5% lager, in Parijs gaat de CAC40 met 0,7% omlaag, en in Frankfurt staat de DAX-index nipt lager.

Volgens Jan-Willem Nijkamp, vermogensbeheerder bij Fintessa, is er de laatste tijd veel terughoudendheid merkbaar bij beleggers. „Zo verloopt het economisch herstel in de VS minder snel dan verwacht. Het uitblijven van nieuwe coronasteun vanuit de Amerikaanse overheid speelt daar een belangrijke rol bij. Daarnaast werd er rekening mee gehouden dat de Fed bij het rentebesluit zou hinten op het uitbreiden van de monetaire stimulering. Verder neemt het aantal besmettingsgevallen met corona in de VS en Europa weer toe en zijn er nog steeds spanningen tussen China en Amerika. De zijwaartse beweging in de voorbije tijd voor de AEX die nog ruim 10% van de jaartop afzit, zal waarschijnlijk doorgaan totdat er nieuwe trigger komt, zoals het nieuwe cijferseizoen voor bedrijven. Verder is het afwachten in hoeverre de techfondsen na de recente stevige correctie de opmars weer gaan hervatten. ”

"Nieusluwe periode voor bedrijven"

Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, benadrukt dat de expiratie bij de optiehandel een rol speelt bij de koersbewegingen op het Damrak. Hij wijst er op dat vooral de techfondsen weer in trek zijn nadat een dag eerder er nog verkoopdruk ontstond. „In deze nieuwsluwe periode voor bedrijven zijn veel beleggers zich al aan het positioneren voor het vierde kwartaal. Hoewel er geen goede reden is om omhoog te kijken, is er ook geen aanleiding om heel somber te zijn ondanks dat de komende debatten tussen de Amerikaanse presidentskanidaten Trump en Biden vanaf eind september impact kunnen gaan krijgen op het sentiment. Voor de AEX ligt technisch gezien een belangrijkste steun op 530 punten. Als je deze grens zou sneuvelen, gaat het valluik open richting 500 punten.”

Unibail weer onderuit

In de AEX hield ASML de wind in de rug. De chipmachinefabrikant won 1,9%. Ook andere techfondsen deden goede zaken. Koploper Adyen dikte 3,7% aan, terwijl ASMI 1,9% hoger koerste.

Chemicaliëndistributeur IMCD maakt beleggers blij met een overname van een Finse leverancier van vezelversterkte kunststof en composietmaterialen. Het bedrijf wordt beloond met een 1,5% hoger koers.

De zwaarwegende fondsen Shell (-1,5%) en Unilever (-2%) leverden daarentegen stevig in. De financiële waarden kwamen ook flink onder druk. ABN Amro moest 3% afstaan. Aegon zag de koers 2,9% teruglopen. ING keek aan tegen een verlies van 2%. Binnen de Europese Centrale Bank (ECB) zouden stemmen opgaan om banken weer toe te staan dividend uit te keren. Nijkamp benadrukt het belang voor de banken om weer dividend uit te gaan keren aan de aandeelhouders. Randstad behoorde ook bij de grotere dalers met een min van 2%.

De gebeten hond was opnieuw Unilbail-Rodamco-Westfield. Na de dreun van donderdag brokkelde er nog eens 8,2% af van de beurswaarde bij het vastgoedbedrijf. Het aandeel staat net boven de €30, een historisch dieptepunt. Bij de start van de handel was de averij nog veel groter. Volgens Schutte heeft Unibail zelf de onzekerheid in de markt gebracht door de twijfels over het wel of niet doorgaan van de aandelenemissie. „Shortsellers konden daardoor hun slag slaan.” Midkapper Eurocommercial Properties deelde mee in de malaise en dook 5,3% omlaag. AScX-fonds Wereldhave kreeg een tik van 8% te verwerken.

In de Midkamp-index prijkste chipfonds BESI bovenaan met een plus van 1,6%. PostNL zat ook in de voorhoede en kreeg er 0,8% bij.

Aan de andere kant raakte Air France KLM 3,2% kwijt, Fugro zakte 2,8% weg.

De aandeelhouders van beursuitbater Euronext zijn blij dat dat bedrijf exclusieve gesprekken mag voeren over de overname van de beurs van Milaan. Dat daarbij nieuwe aandelen worden uitgegeven maakt kennelijk weinig uit, getuige de 4,9% hogere koers.

Bankenfusie

In Madrid staat de bankensector in de schijnwerpers. De raden van bestuur van de grote Spaanse banken Caixabank en Bankia hebben de fusie tussen de twee banken goedgekeurd. Daardoor ontstaat de grootste kredietverstrekker van het land, met meer dan 20 miljoen klanten en een vermogen van meer dan 650 miljard euro. Bankia werd in 2012 nog gered door de overheid met een reddingspakket van ruim 22 miljard euro.

