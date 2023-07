Vopak haalt fors hoger resultaat uit opslag olie en groene brandstoffen

De omzet steeg 6% op jaarbasis tot €359 miljoen, zo blijkt uit de cijfers die Vopak vrijdag voorbeurs meldt.

Die omzet blijft achter bij de eerste drie maanden. Toen boekte het een bedrijfsresultaat van €249 miljoen, en schroefde het zijn vooruitzichten voor 2023 op tot ruim €950 miljoen.

Over zes maanden bekeken groeide Vopak van €662 miljoen omzet naar €720,8 miljoen, bij een bezettingsgraad van zijn tanks van 91%.

Nieuwe brandstoffen

Vopak maakt zijn opslagtanks gereed voor nieuwe brandstoffen en grondstoffen. Daaronder waterstof en ammoniak naast de tanks voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Volgens ceo Dick Richelle was er afgelopen halfjaar een ’sterke’ vraag naar zulke opslag. Door de energiecrisis en verduurzaming is er enorme behoefte ontstaan aan specialistische verwerking in tanks die Vopak wereldwijd langs strategische vaarroutes bezit.

Vopak breidt komende tijd uit met tanks voor die duurzame grondstoffen, aldus Richelle. Een steeds groter deel van de omzet komt niet meer uit fossiele brandstoffen, maar uit groene producten.

Vopak plaatste dit voorjaar voor €400 miljoen aan obligaties in de Amerikaanse markt voor financiering van zijn uitbreiding.

Nieuwe deals

Het Spaanse energiebedrijf Iberdrola sloot half juni een overeenkomst voor export van groene ammoniak naar Nederland via de ACE Terminal in de Rotterdamse haven. De ammoniak wordt straks verder geleid via het waterstofnetwerk van Gasunie.

Vopak opende zijn zestiende tank. Daarmee bereikt het een totaalcapaciteit van 64.000 kuub op haar terminal in Vlaardingen voor de grondstof voor duurzame vliegtuigbrandstof.

De Rotterdammers kondigden ook een samenwerking aan met Hydrogen Utility (H2U) in het Australische Gladstone voor productie van groene waterstof en groene ammoniak.

Vopak is volgens Bloomberg met Havenbedrijf Rotterdam door staatsbedrijf Transnet in Zuid-Afrika uitverkoren voor een aanbesteding voor de bouw van een groot waterstofproject van ongeveer €145 miljoen omvang.