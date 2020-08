Column: gebrek aan lerend vermogen bij beleidsmakers

Duits directielid ECB Isabel Schnabel Ⓒ EPA

Een van de redenen waarom er in de economie, en daarbuiten, zo veel zo lang fout blijft gaan, is het gebrek aan lerend vermogen bij beleidsmakers. Ze zitten zo vast aan hun beperkte opvattingen, blijven zo in hun eigen bubbel hangen, en zijn misschien ook zo bang voor het erkennen van fouten uit angst voor gezichtsverlies, dat ze maar blijven volharden in fout beleid.