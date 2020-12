Oproep: Heeft u een (zeer) laag inkomen?

Woensdag maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend hoeveel mensen er in 2019 een inkomen hadden dat onder de ’lage-inkomensgrens valt’.

In 2018 werd de ’lage-inkomensgrens’ bepaalt op netto €1060 per maand voor een alleenstaande, €1460 voor een stel en €2000 voor een gezin met twee minderjarige kinderen. Alle toeslagen en dergelijke zitten daarbij. De bedragen voor 2019 zullen iets hoger liggen.

Heeft u ongeveer dit inkomen, of minder? Wilt u vertellen hoe u rondkomt en mogen we u op de foto zetten? Dan kom ik heel graag met u in contact. Mail uw verhaal en telefoonnummer naar [email protected]