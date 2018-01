Bitcoin onderuit door vrees voor strengere regels

De digitale munten gingen onderuit door de vrees voor strengere regels in Zuid-Korea. Het land wil de handel in deze munten alleen nog toestaan op erkende platformen. Ook is Zuid-Korea van plan belasting te gaan heffen op de handel in digitale munten.

Volgens handelaren werd de prijsdaling ook veroorzaakt door de beslissing van Coinmarketcap.com om de prijzen van digitale munten op de drie Koreaanse handelsplatformen niet meer te laten meewegen in zijn indices. Deze onverwachte beslissing veroorzaakte onrust onder bitcoin-beleggers.

China

China wil op haar beurt minder stroom beschikbaar stellen aan personen en instellingen die digitale munten scheppen. Daarvoor is extreem veel stroom nodig.

De prijs van de bitcoin kelderde maandag van $16.460 naar $14.000. Aan het begin van de avond veerde de digitale munt echter weer op en steeg naar $14.940.