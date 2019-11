’Tandartsverzekering is in veel gevallen onnodig’

Dat blijkt uit onderzoek van prijsvergelijker PriceWise.

De meest gekozen dekking is €250 per jaar, met een vergoeding van 75%. De premie hiervoor is gemiddeld €147,50. De gemiddelde verzekerde declareert echter €128 per jaar.

Relatief duur

„De tandartsdekking is relatief duur in verhouding tot de daadwerkelijke kosten, bij een dekking tot €500 betaal je zomaar €400 aan je verzekeraar”, zegt PriceWise-directeur Hans de Kok. Hij raadt aan de tandarts te vragen of je volgend jaar dure behandelingen nodig hebt.

Bekijk ook: Zoveel kost jouw zorgverzekering in 2020

Bij verzekeringen is het de stelregel dat je alleen moet verzekeren wat je zelf niet kunt betalen. Veel Nederlanders gaan slechts een keer per jaar naar de tandarts voor een controle. Dit kost echter maar €22,61. Ook een gaatje vullen of een kies trekken kost minder dan €100.

Kinderen gratis

Tandheelkundige zorg voor kinderen onder de 18 valt onder de basisverzekering. Ook als de tazndarts doorverwijst naar de kaakchirurg valt dit meestal onder de basisverzekering. Dan geldt wel het eigen risico.