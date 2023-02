Private equity klopt aan bij particulierie belegger: ’Energietransitie vereist biljoenen’

Die beleggers zijn nu voor hooguit 16% actief in deze fondsen, zo blijkt uit onderzoek naar investeringen van consultant Baine & Company dat maandag verschijnt. Volgens Bain slagen de fondsen met acties onder vermogende particulieren er steeds vaker in om kapitaal aan zich te binden.

Door de onzekerheid over Oekraïne, de hoge inflatie en vooral meerdere stevige rentestappen van centrale banken in de Verenigde Staten, zakte het aantal vorig jaar het aantal deals gefinancierd door private equity met 10% tot 2318 transacties.

Ondanks die terugval bleef 2022 in aantallen deals en omvang het op een na beste jaar in de geschiedenis van private equity. In 2021 ging Philips’ onderdeel voor huishoudelijke apparaten voor €4,4 miljard naar Hillhouse Capital. In zulke grotere deals in Nederland is een vertraging geweest. Maar ze worden niet afgeblazen en op ijs gezet, stelt Hugh MacArthur, voorzitter van het onderdeel private-equity binnen Bain & Company.

Optimisme

Het houdt optimisme. „De deals beginnen in 2023 aan te trekken”, stelt MacArthur. „Er heerst onmiskenbaar onzekerheid op de markt, maar dat is iets waar private equity al eerder mee te maken heeft gehad.”

Private equity stapt doorgaans met veel geleend geld tegenover weinig eigen kapitaal in bedrijven of deals. De hoeveelheid van dit soort zware hefboomleningen, die gemiddeld hoge rendementen moeten geven, zakte vorig jaar met 50% in Europa en de VS, volgens cijfers van Bain. De vertraging leidde tot deals die bijna een kwart kleiner uitpakten. Maar in de kluizen van private equity ligt voor $3700 miljard aan kapitaal - het zogeheten dry powder - waarmee snel overnames gedaan kunnen worden.

Private equity investeert voor korte tijd, vijf tot acht jaar, om het bedrijf of zijn belang daarna te verkopen. Zulke ’exits’ daalden in 2022 met 42%, in snelle groeiers zoals technologiebedrijven zelfs met ruim 60%.

Duur

In Nederland zouden bedrijven als kinderwagens Bugaboo (Bain Capital), digitaal merkenbureau Dept (Waterland) en XD Connect (Rivian/Gilde) nog op de rol blijven voor een transactie. Maar door de rentestijging en volatiele kredietmarkten, zou een goede waardering van bedrijven die vol leningen zitten lastiger geworden zijn of gewoonweg te duur voor kopers.

Boskalis-ceo Peter Berdowski waarschuwde in januari dat in Nederland genoteerde bedrijven vanwege de verstikkende bemoeizucht van de overheid vaker overwegen van de beurs te gaan en daarvoor private-equityfondsen inschakelen. Die fondsen krijgen in ruil voor kapitaal meer zeggenschap in bedrijven, maar zouden niet constant onmogelijke duurzaamheidseisen voor bijvoorbeeld baggerschepen opleggen.

„Investeerders eisen steeds vaker verandering”, constateert ook MachArthur van Baine. „Tegelijkertijd is de race om nieuwe alternatieve energiebronnen te ondekken een kans kapitaal te laten renderen. De energietransitie zal biljoenen aan nieuw kapitaal vereisen.”