Ontslagen Google-medewerker naar rechter

Damore heeft hij een aanklacht ingediend bij een rechtbank in San José in Californië. Softwareontwikkelaar Damore werd ontslagen, omdat hij zich volgens Google niet hield aan de gedragscode bij het bedrijf. Damore had zich intern verzet tegen positieve discriminatie van vrouwen.

De softwareontwikkelaar schreef indertijd in een memo dat het lagere aantal vrouwen in de ICT-branche en in leidinggevende functies te verklaren was door biologische verschillen. Zo zouden vrouwen andere interesses hebben. Zijn memo zorgde voor een verhit debat binnen Google en later ook daarbuiten.