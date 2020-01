’Optimist’ Rutte en ’doemdenker’ Harari overtuigen elkaar niet

Mark Rutte (l.) en Yuval Noah Harari geven antwoord op de vraag hoe de 21e eeuw te overleven. Ⓒ ANP/Reuters/De Telegraaf

Davos - Een opmerkelijke discussie vond donderdagochtend plaats in Davos: tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse bergdorp ging premier Rutte in discussie met historicus en auteur Yuval Noah Harari. De twee geven antwoord op de vraag ’hoe de 21e eeuw te overleven’, en DFT-verslaggever Martin Visser was erbij.