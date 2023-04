Premium Het beste van De Telegraaf

Column: beste boeren, de feiten ontkennen heeft geen zin

Door Jaap van Duijn

Boerenprotest in de aanloop naar de provinciale verkiezingen. Ⓒ ANP/HH

De deelnemers aan De slimste mens zullen wel niets van Sicco Mansholt weten. Ze weten überhaupt nauwelijks iets van onze geschiedenis: bij het zien van een portret van de Vader des Vaderlands dacht een van hen er Rembrandt in te herkennen. Maar de Groninger Mansholt was boer en minister en na de oorlog een reus in de Europese landbouwwereld en architect van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EEG.