’Brussel bereidt aanklacht tegen Amazon voor’

Volgens de Wall Street Journal stellen ingewijden dat Europese mededingingsautoriteiten op het punt zouden staan een formele aanklacht te formuleren tegen het bedrijf, wegens misbruik van concurrentiegevoelige data van derden die via Amazons platform handelen.

Bekijk ook: Rijkste man groots in vastgoed en ruimtevaart

Amazon verkoopt zelf spullen via zijn website, maar laat ook andere verkopers toe tot zijn platform. Daarbij zou het bedrijf op oneerlijke wijze verkoopdata uit transacties van deze verkopers – die tegelijkertijd klant en concurrent zijn – hebben gebruikt om zijn eigen positie als verkoper te verbeteren.

Vergelijkbare klachten tegen Google leverden het moederbedrijf Alphabet de afgelopen jaren diverse miljardenboetes op. Het onderzoek naar misbruik van verkoopinformatie van derden werd in juli vorig jaar aangekondigd door Eurocommissaris Vestager (Mededinging). Brussel wilde vooral kijken of sprake zou zijn van misbruik van marktpositie, en of in de contracten tussen Amazon en verkopers via zijn platform geen ongeoorloofde afspraken worden gemaakt.