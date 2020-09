AEX raakt winst kwijt; Adyen in achterhoede

Rond half twee noteerde de AEX-index onveranderd op 561,37 na een voorlopig dagpiek op 568 punten. De AMX steeg 0,7% naar 815, 4punten.

Elders deden de aandelenmarkten het beter dan Amsterdam. Parijs pluste 1,4% na het aangekondigde omvangrijke steunplan door de Franse president Macron. Frankfurt dikte 1% aan.

In de late ochtendhandel namen beleggers wat gas terug in reactie op een verzwakking van de economische activiteit in de eurozone in augustus in vergelijking met juli, vooral omdat de gang van zaken in de dienstensector beduidend minder ging. Dat maakte marktonderzoeker Markit bekend. Daarnaast zijn de winkelverkopen in de eurozone in juli gedaald na de stijgingen in de voorgaande maanden toen sprake was van herstel van de coronacrisis

De Federal Reserve (Fed) meldde woensdagavond in het zogeheten Beige Book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS, dat de Amerikaanse economie tekenen van herstel toont, maar gebukt blijft gaan onder de coronacrisis. Verder merkt de Fed op dat de opleving op de arbeidsmarkt oneerlijk verdeeld is. „De banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven een dag eerder viel zwaar tegen, maar het Beige Book gaf de koersen een flinke steun in de rug”, stelt Joop van de Groep, vermogensbeheerder bij Fintessa. „Door het trage economisch herstel in de VS zal de Fed het stimuleringsbeleid nog lang gaan voortzetten.” Daarnaast wijst hij er op dat er weer schot lijkt te zitten in de onderhandelingen tussen Republikeinen en de Democraten over nieuwe coronasteun.

Volgens Van de Groep is het afwachten of deze maand het zonnige beursklimaat zal aanhouden. „In september doen de aandelenmarkten over het algemeen niet zo veel, hoewel het dit jaar anders kan zijn. Daarnaast is er onzekerheid of het aantal besmettingsgevallen na de zomer gaat oplopen en er weer nieuwe coronamaatrgelen worden doorgevoerd. Bovendien zitten de Amerikaanse presidentsverkiezingen er aan te komen. Aan de kant er is er ook geen grote correctie te verwachten gelet op de aanhoudende lage rente en de angst bij beleggers om de boot te missen.”

Unibail en banken in trek

In de AEX was vastgoedfonds Unibail nog steeds de koploper met een plus van 3,1%. De financiële waarden lagen er ook aardig bij. ABN Amro en Aegon wonnen beide 2%. ING ging 1,7% vooruit. Van de Groep benadrukt dat banken kunnen profiteren van de stimuleringsplannen door overheden met de uitgifte van leningen aan bedrijven.

Just Eat Takeaway (-1,2%) zat in de achterhoede ondanks dat het maaltijdenbestelbedrijf een hoger koersdoel van de bank Barclays kreeg.

Techfondsen bliezen stoom af na de opgewekte gang van zaken een dag eerder. Chipmachinefabrikant ASMI leverde 1,2% in. Hekkensluiter Adyen werd 3% minder waard. Philips was ook in mindere doen met een terugval van 1,5%.

In de AMX was Intertrust de grote winnaar met een koerssprong van 6,7% naar €16,28. Het trustbedrijf profiteerde van een positief analistenrapport. Analisten van KBC Securities startten het volgen van de financieel dienstverlener met een koopadvies, inclusief een koersdoel van €20. Luchtvaartconcern Air France KLM werd 5,2% hoger verhandeld.

SBM Offshore was een achterblijver bij de middelgrote fondsen. De maritiem dienstverlener liet 1,3% liggen.

Veevoerbedrijf ForFarmers (+1,3%) kondigde aan op 11 september ruim 11 miljoen aandelen in te trekken. De intrekking betreft het totaal aantal ingekochte eigen aandelen in het kader van het inkoopprogramma. Begin augustus werd het aandeleninkoopprogramma van ForFarmers afgerond.

Vastned mocht 3,1% bijschrijven. Het winkelvastgoedfonds kondigde woensdag aan dat topman Taco de Groot vertrekt.

