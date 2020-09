AEX zakt weer weg; luchtvaart krijgt vleugels

Rond kwart voor vier noteerde de AEX-index 0,1% hoger op 561,76 na een voorlopig dagpiek op 568 punten. De AMX steeg 0,8% naar 815, 4 punten.

Elders deden de aandelenmarkten het beter dan Amsterdam. Parijs pluste 1,4% na het aangekondigde omvangrijke overheidssteun door de Franse president Macron. Frankfurt dikte 1% aan.

In de middag kregen beleggers meevallend nieuws uit de arbeidsmarkt in de VS voorgeschoteld. Het aantal WW-aanvragen is in de voorbije week stevig afgenomen tot ruim onder de miljoen. Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij Bond Capital Partners, geeft de stand van zaken op de Amerikaanse arbeidsmarkt, waar nog steeds wekelijk bijna 1 miljoen mensen een beroep doen op een uitkering aan hoe groot het contrast is tussen de reële economie in de VS en de euforie op Wall Street. „Een belangrijke factor die daarbij een rol speelt is dat de rente geen vijand meer is voor beleggers in de VS, zeker doordat de Fed al heeft aangegeven om de rente nog lang zeer laag te houden ook bij een oplopende inflatie.”

In de late ochtendhandel namen beleggers wat gas terug in reactie op een verzwakking van de economische activiteit in de eurozone in augustus in vergelijking met juli, vooral omdat de gang van zaken in de dienstensector beduidend minder ging. Dat maakte marktonderzoeker Markit bekend. Daarnaast zijn de winkelverkopen in de eurozone in juli gedaald na de stijgingen in de voorgaande maanden toen sprake was van herstel van de coronacrisis.

Westerterp houdt er rekening mee dat de AEX richting de Amerikaanse presidentsverkiezingen van begin november per saldo weinig zal bewegen. „Er kunnen nog wat beren op de weg komen, zoals het mogelijk oplaaien van het handelsconflict tussen Amerika en China of een tweede coronagolf in de herfst met nieuwe beperkende maatregelen tot gevolg. Zodra de nieuwe president in de VS bekend is en er meer duidelijkheid komt over een coronavaccin zal er waarschijnlijk een sectorrotatie van technologiefondsen naar achtergebleven waarden, zoals banken en olie op gang komen.”

Unibail en banken in trek

In de AEX kreeg vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield er 2%. De financiële waarden lagen er ook nog steeds aardig bij. ABN Amro en Aegon wonnen beide 2,4%. ING ging 1,4% vooruit. Van de Groep benadrukt dat banken kunnen profiteren van de stimuleringsplannen door overheden met de uitgifte van leningen aan bedrijven.

Heineken behield de koppositie over met een vooruitgang van 2,7% in navolging van de kooplust bij de Belgische branchegenoot AB Inbev.

Just Eat Takeaway (-1,1%) zat in de achterhoede ondanks dat het maaltijdenbestelbedrijf een hoger koersdoel van de bank Barclays kreeg.

Techfondsen bliezen stoom af na de opgewekte gang van zaken een dag eerder. Chipmachinefabrikant ASMI leverde 2,3 in. Hekkensluiter Adyen werd 2,7% minder waard. Philips was ook in mindere doen met een terugval van 1,9%.

In de AMX zat Intertrust in de lift met een koerssprong van 5,8% naar €16,16. Het trustbedrijf profiteerde van een positief analistenrapport. Analisten van KBC Securities startten het volgen van de financieel dienstverlener met een koopadvies, inclusief een koersdoel van €20.

Luchtvaartconcern Air France KLM viel nog meer in de smaak en werd 5,9% hoger verhandeld geholpen door het aangekondigde omvangrijke steunpakket voor de Franse economie.

SBM Offshore was een achterblijver bij de middelgrote fondsen. De maritiem dienstverlener liet 1,4% liggen.

Veevoerbedrijf ForFarmers (+1,3%) kondigde aan op 11 september ruim 11 miljoen aandelen in te trekken. De intrekking betreft het totaal aantal ingekochte eigen aandelen in het kader van het inkoopprogramma. Begin augustus werd het aandeleninkoopprogramma van ForFarmers afgerond.

Vastned mocht 2,5% bijschrijven. Het winkelvastgoedfonds kondigde woensdag aan dat topman Taco de Groot vertrekt.

