’Hogere opening voor AEX’

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens in de lift. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,9% hoger. De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond 1% tot 1,6% in het groen. Wall Street doet vanmiddag naar verwachting echter een kleine stap terug. Een uur voordat de beurshandel in New York van start gaat, verschijnen cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen.

In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron zijn stimuleringsplan voor de Franse economie onthuld. Het plan heeft een omvang van €100 miljard en omvat loonsubsidies, belastingverlagingen voor bedrijven en financiering voor milieuprojecten en groene technologie. Het geld is vooral bedoeld om de economie op de langere termijn te stimuleren en ook verder te helpen om uit de coronacrisis te komen.

De Federal Reserve (Fed) meldde in het zogeheten Beige Book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS, dat de Amerikaanse economie tekenen van herstel toont, maar gebukt blijft gaan onder de coronacrisis. Volgens de Fed is er in alle regio’s wel sprake van herstel, maar blijft de activiteit ver achter bij de niveaus van voor de crisis. Verder merkt de Fed op dat de opleving op de arbeidsmarkt oneerlijk verdeeld is.

Op het Damrak zal het aandeel Intertrust mogelijk bewegen op een positief analistenrapport. Analisten van KBC Securities starten het volgen van de financieel dienstverlener met een koopadvies, inclusief een koersdoel van .

Veevoerbedrijf ForFarmers kondigde aan op 11 september ruim 11 miljoen aandelen in te trekken. De intrekking betreft het totaal aantal ingekochte eigen aandelen in het kader van het inkoopprogramma. Begin augustus werd het aandeleninkoopprogramma van ForFarmers afgerond.

De meeste Europese beurzen sloten woensdag met stevige winsten. De AEX-index steeg 1,6 procent tot 561,27 punten en de MidKap klom 0,4 procent tot 809,56 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 2,1 procent aan. Ook Wall Street won opnieuw terrein. De Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent hoger op 29.100,50 punten. De brede S&P 500 steeg 1,5 procent en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1 procent.

De euro was 1,1795 dollar waard tegen 1,1835 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 41,45 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 44,31 dollar per vat.

