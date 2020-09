KLM stijgt op hogere beurs

Rond 11.00 uur noteerde de AEX-index 0,6% hoger op 564,5 punten. De AMX steeg 1% naar 817,3 punten. De koersenborden in Londen (+0,8%), Parijs (+1,9%) en Frankfurt (+1,6%) kleurden ook groen.

Elders zaten de aandelenmarkten eveneens overwegend in de lift. De Japanse beurs sloot vanochtend 0,9% in de plus. De Amerikaanse beurzen eindigden woensdagavond 1% tot 1,6% in het groen. Op Wall Street opent de Dow Jones-index vanmiddag naar verwachting 0,1% hoger. Voor technologiebeurs Nasdaq wordt een openingsverlies van 0,4% voorzien. Een uur voordat de beurshandel in New York van start gaat, verschijnen cijfers over de wekelijkse WW-aanvragen.

In Frankrijk heeft president Emmanuel Macron zijn stimuleringsplan voor de Franse economie onthuld. Het plan heeft een omvang van €100 miljard en omvat loonsubsidies, belastingverlagingen voor bedrijven en financiering voor milieuprojecten en groene technologie. Het geld is vooral bedoeld om de economie op de langere termijn te stimuleren en ook verder te helpen om uit de coronacrisis te komen.

De economische activiteit in de eurozone is in augustus trouwens afgezwakt in vergelijking met juli, vooral omdat de gang van zaken in de dienstensector beduidend minder ging. Dat maakte marktonderzoeker Markit bekend. De cijfers geven aan dat het economisch herstel van de coronacrisis hapert. De samengestelde inkoopmanagersindex van Markit die de bedrijvigheid in de industrie en dienstensector meet, kwam voor augustus uit op een definitieve stand van 51,9 tegen 54,9 in juli. Dat is wel iets beter dan het niveau van 51,6 dat Markit in een voorlopige raming had gemeld. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp.

De Federal Reserve (Fed) meldde woensdagavond in het zogeheten Beige Book, een rapport dat inzage geeft in de economische activiteit in de VS, dat de Amerikaanse economie tekenen van herstel toont, maar gebukt blijft gaan onder de coronacrisis. Volgens de Fed is er in alle regio’s wel sprake van herstel, maar blijft de activiteit ver achter bij de niveaus van voor de crisis. Verder merkt de Fed op dat de opleving op de arbeidsmarkt oneerlijk verdeeld is.

In de AEX was vastgoedfonds Unibail de koploper met een plus van 3,5%. De financiële waarden ABN Amro (+2,6%) en Aegon (+2,1%) lagen er ook opgewekt bij. ING ging 2,1% vooruit.

Just Eat Takeaway (-1,2%) stond onderaan bij de hoofdfondsen ondanks dat het maaltijdenbestelbedrijf een hoger koersdoel van de bank Barclays kreeg. Chipmachinefabrikant ASMI leverde 0,7% in.

In de AMX was Intertrust de grote winnaar met een koerssprong van 7% naar €16,32. Het trustbedrijf profiteerde van een positief analistenrapport. Analisten van KBC Securities startten het volgen van de financieel dienstverlener met een koopadvies, inclusief een koersdoel van €20. Luchtvaartconcern Air France KLM werd 5,2% hoger verhandeld.

SBM Offshore was echter een achterblijver bij de middelgrote fondsen. De maritiem dienstverlener liet 0,9% liggen.

Veevoerbedrijf ForFarmers (+1,3%) kondigde aan op 11 september ruim 11 miljoen aandelen in te trekken. De intrekking betreft het totaal aantal ingekochte eigen aandelen in het kader van het inkoopprogramma. Begin augustus werd het aandeleninkoopprogramma van ForFarmers afgerond.

Vastned mocht 3,1% bijschrijven. Het winkelvastgoedfonds kondigde woensdag aan dat topman Taco de Groot vertrekt.

