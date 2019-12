Wall Street blijft dicht bij huis bij opening

New York - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine koersuitslagen aan de dag begonnen. De aandacht op Wall Street gaat vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve later op de dag. Er wordt algemeen verwacht dat de koepel van Amerikaanse centrale banken de rente onveranderd laat. Verder zijn beleggers attent op de verdere ontwikkelingen in de Amerikaans-Chinese handelsvete.