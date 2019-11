'Kleine openingswinst voor AEX'

Aan het handelsfront liet de Chinese president Xi Jinping weten dat China werk wil maken van de eerste fase van een handelsdeal met de Verenigde Staten. Maar China zal volgens Xi ook niet aarzelen om in te grijpen als dat nodig is. Volgens de president is het zaak dat er een overeenkomst volgt op basis van wederzijds respect en gelijkheid.

Op het overnamevlak meldde persbureau Reuters dat de levensmiddelenbedrijven Unilever, Henkel, Colgate-Palmolive en meerdere investeringsmaatschappijen azen op een overname van schoonheids- en haarverzorgingsmerken van het Amerikaanse cosmeticabedrijf Coty. De waarde van die merkenportefeuille zou circa 7 miljard dollar bedragen.

Kendrion

De leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion liet weten 31,1 miljoen euro te hebben opgehaald met een claimemissie. Het geld zal worden gebruikt voor de financiering van de overname van INTORQ ter waarde van 80 miljoen euro. Kendrion plaatste bijna 1,6 miljoen nieuwe aandelen bij bestaande aandeelhouders, voor een prijs van 19,50 euro per stuk.

Tankopslagbedrijf Vopak maakte bekend een nieuwe industriële terminal te bouwen in het Texaanse Corpus Christi aan de Amerikaanse golfkust. Het bedrijf is daarvoor geselecteerd door Gulf Coast Growth Ventures, een samenwerkingsverband van het Amerikaanse olieconcern ExxonMobil en het Saudische petrochemische bedrijf Sabic.

Luchtvaartmaatschappijen

Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft definitief ingestemd met een nauwere samenwerking tussen Air France-KLM, Delta Air Lines en Virgin Atlantic. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande joint venture tussen de luchtvaartmaatschappijen. In augustus kwam al voorlopige goedkeuring.

Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore heeft de minderheidsbelangen van samenwerkingspartner Serviços de Petróleo Constellation in vijf Braziliaanse productie- en opslagschepen (FPSO's) bemachtigd. De onderneming werd eerder al aangewezen als de favoriete bieder en heeft de deals nu afgerond.

De euro was 1,1070 dollar waard tegen 1,1066 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent in prijs tot 58,22 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 63,63 dollar per vat.