Hypotheekrente heel langzaam naar laagterecord

Dat meldt de Van Bruggen Adviesgroep.

Zouden de rentes in hetzelfde tempo blijven doordalen, dan zou over vier weken een nieuw record op 30 jaar vast worden bereikt en over negen weken een record op 20 jaar vast. Maar dat is nog heel onzeker, denkt de hypotheekadviesketen.

Gezonde marge

„Het gaat niet voor niets zo langzaam. Vorig jaar in dezelfde laatste 12 weken daalde de rente met een half procent of meer en nu is dat tussen de 0,1% en 0,13% in 12 weken. Geldverstrekkers willen een gezonde marge blijven halen en de economische vooruitzichten zijn niet heel rooskleurig.”

Ongeveer een op de drie geldverstrekkers verlaagde de afgelopen week de rente op minimaal één hypotheekvorm, maar het ging slechts om een paar honderdsten.

Tweede golf

Maar of de geldverstrekkers de rente nog verder zullen verlagen, is onzeker. Door de tweede coronagolf zijn de economische vooruitzichten vrij somber.

De werkloosheid zal nog flink oplopen en het aantal huiseigenaren dat problemen zal hebben met het betalen van de hypotheek, zal daardoor ook toenemen. Tot nu toe kregen zo’n 22.000 huiseigenaren een hypotheek-betaalpauze. Geldverstrekkers zijn daardoor minder snel geneigd om hun marge op de hypotheek nog verder te verkleinen.