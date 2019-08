Hypotheekobligatie met negatieve rente

Jyske Bank had het schuldpapier met een looptijd van tien jaar liever niet tegen een negatieve rente in de markt gezet. „Ik denk niet dat het een goed teken is voor de economie met de erg lage rentestanden die we op dit moment zien”, aldus een woordvoerder van de bank. In 2016 verkocht de Duitse bank Berlin Hyp ook al eens een hypotheekobligatie met een negatieve rente.

In Denemarken zijn er ook al hypotheken met een negatieve rente te krijgen. Dat betekent dat huizenkopers geld ontvangen als zij lenen voor de aankoop van een woning.

Bekijk ook: Negatieve hypotheekrente biedt dubbel voordeel