Gasreus Gazprom kritiek wapen van Poetin

Door Theo Besteman en Edwin van der Schoot Kopieer naar clipboard

FC Schalke 04 zet Gazprom de deur uit, na jaren innige banden te hebben onderhouden. Ⓒ ANP/HH

Gazprom is onder Kremlin-toezicht uitgegroeid tot de economische voorpost van het Poetin-regime in Europa. Het grootste gasbedrijf van Rusland kon als sponsor van sportclubs en opleidingen decennialang bogen op warme relaties met Den Haag en de gassector. Via een kerstboom van bedrijven is Gazprom nu verknoopt met onze economie. „We zijn te afhankelijk.”