AEX naar hoogste slot sinds 2001

De AEX-index sloot 0,4% hoger op 563,04 punten. De graadmeter bereikte dinsdagmiddag tijdens de handel een top van 563,31 punten. De AEX was daarmee dichtbij het hoogste punt in de afgelopen 16 jaar, dat in juli 2007 werd bereikt bij een stand van 563,98 punten.

Volgens marktanalist Ron van der Does (IG) staat de AEX er nu aanzienlijk beter voor dan in 2007. „We stonden toen aan de vooravond van de kredietcrisis. Banken worstelden destijds met slechte leningen en de rente stond ook hoger”, benadrukt de beursman. „De fundamenten zijn nu veel sterker. De balansen van de banken zijn opgeschoond en er is een veel gezondere situatie. De kans is nu dus ook groot dat de AEX verder omhoog kan.”

De Midkap steeg 0,4% naar 857,41 punten. De meeste andere Europese beurzen gingen licht omhoog. Frankfurt en Parijs wonnen 0,1% respectievelijk 0,7%. Wall Street opende vanmiddag ruim 0,2% hoger.

Beleggers reageerden nauwelijks op economische berichten uit Duitsland. Zowel de productie als de export is in november duidelijk gestegen. Ze hadden meer oog voor de terugval van de euro met 0,3% tot $1,193. Maandag was deze voor het eerst dit jaar al onder $1,20 beland.

Beleggers blikten ook alvast vooruit naar de start van het cijferseizoen. In de Verenigde Staten komt Delta Air Lines morgen met resultaten. Op donderdag opent Bank of America de boeken. Vrijdag volgen de cijfers van de financiële dienstverleners BlackRock, JPMorgan Chase en Wells Fargo. Het cijferseizoen in Nederland begint volgende week woensdag met de jaarresultaten van chipmachinefabrikant ASML.

In de AEX blonk Altice vandaag uit met een plus van 10,5%. Het kabelconcern gaat de Amerikaanse tak afsplitsen. Als beleggers ermee instemmen, krijgen zij voor elk aandeel Altice er 0,42 aandeel Altice USA bij. Vervolgens wordt Altice NV omgedoopt tot Altice Europe.

Verzekeraar Aegon volgde met een vooruitgang van 2,4%. Aegon-topman Alexander Wynaendts liet in een interview met het FD weten de voorkeur te geven aan autonome groei boven overnames en concurrentie van technologiebedrijven zoals Google niet te vrezen.

Staalfabrikant ArcelorMittal (+1,9%) sprong er eveneens uit bij de winnaars. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco liet echter 0,8% liggen. Supermarktgigant Ahold (-1,3%) behoorde eveneens tot de verliezers onder de hoofdfondsen.

Bij de middelgrote bedrijven ging TomTom met een winst van 3,6% aan kop. Het navigatieconcern meldde dat de invoering van nieuwe boekhoudregels een duidelijk positief effect op het getoonde resultaat zal hebben. TomTom zat eveneens in de lift door de samenwerking met het Chinese Baidu.

Flow Traders steeg 2,8%, op het nieuws dat de flitshandelaar een kantoor gaat openen in Hongkong.

Air France KLM zakte 0,6%. KLM heeft afgelopen jaar 7,5% meer passagiers vervoerd. Bij zustermaatschappij Air France ging het moeizamer met een groei van slechts 3%.

Philips Lighting daalde 3,1%. De lichtfabrikant bevestigde dat 118 van de ruim 350 arbeidsplaatsen worden geschrapt op zijn onderzoeksafdeling op de High Tech Campus in Eindhoven.

Takeaway.com werd 2,8% minder waard. De maaltijdenbezorger komt woensdagochtend met een update over het afgelopen kwartaal.

Op de lokale markt won Curetis nog eens 4,6%. Maandag schoot het biotechnologiebedrijf al omhoog, doordat de Amerikaanse toezichthouder spoedig een besluit neemt over goedkeuring van zijn apparatuur.

