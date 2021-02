Top ING ziet af van bonus voor coronajaar

De raad van bestuur en raad van commissarissen van ING besloten in gezamelijk overleg af te zien van hun bonus. „Het afgelopen jaar was erg bijzonder voor ING, onze medewerkers, aandeelhouders en klanten. In dat licht hebben we besloten af te zien van een bonus over dit jaar”, aldus de vorig jaar als ceo aantreden Van Rijswijk.

Drie jaar geleden kwam ING nog in opspraak over een geplande salarisverhoging voor de top. Na een storm aan kritiek zag de bank hier van af. Het afgelopen jaar besloot de bank de salarissen in de toekomst te matigen, door zich meer te spiegelen aan andere bedrijven in plaats van andere Europese banken. Van Rijswijk volgde afgelopen zomer de naar UBS vertrokken ceo Ralph Hamers op.

Coronacrisis

Hoewel ING zoals alle banken hard werd getroffen door de uitbraak van het coronavirus, viel het eindresultaat over 2020 alles mee. De nettowinst halveerde weliswaar, maar bleef met €2,485 miljard toch relatief hoog. Over heel 2020 zette de bank 2,675 miljard opzij voor mogelijke kredietverliezen.

Op de Amsterdamse beurs was ING vrijdag dankzij de meevallende cijfers een van de kartrekkers. Ook omdat de bank deze maand nog een interim-dividend van 12 cent uitkeert. Als de Europese Centrale Bank (ECB) de dividendban in september opheft, belooft ING het einddividend over 2019 alsnog uit te keren.

Cao

Wel wekte de winstuitkering aan aandeelhouders vrijdag de woede van vakbond CNV Vakmensen, omdat ING het personeel in Nederland in een nieuwe cao op de nullijn wil zetten. Van Rijswijk wilde niet dieper ingaan op die kritiek. „Andere onderdelen in de arbeidsafspraken zijn ook belangrijk, omdat mensen thuiswerken en de helft dit na corona zal blijven doen. Maar het is niet behulpzaam om dit via de media te bespreken.”