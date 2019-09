Begrotingstekort VS: $1.000.000.000.000

De uitgaven van de federale regering zijn het afgelopen jaar met 7% gestegen, de inkomsten met slechts 3%, schrijft de Wall Street Journal. Vooral aan defensie en rente op de staatsschuld gaat meer geld op. Tegelijkertijd heeft Washington een flinke belastingverlaging doorgevoerd.

Dat het gat in de begroting juist nu zo hoog oploopt is opmerkelijk, omdat in economisch goede tijden de begroting doorgaans meer in evenwicht raakt. De Amerikaanse economie groeit, al gaat het langzaam, al tien jaar op rij.

President Trump heeft al meerdere malen aangegeven dat de rente die Amerika over haar staatsschuld betaalt wat hem betreft omlaag moet. Zodra de rente op de kapitaalmarkt voor Amerika de nul nadert, met hulp van de centrale bank Fed, wil hij grote delen van de staatsschuld herfinancieren.