Philips begint moeizaam op iets lagere beurs

De AEX staat na tien minuten handel 0,3% lager op 713,8 punten. De AMX schommelt rond het slot van vrijdag op 1029 punten.

Ook de andere Europese beurzen laten kleine koersuitslagen zien. De belangrijkste beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten vanochtend een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot 0,4% hoger.

Later in de week geven grote AEX-bedrijven als KPN, Shell, IMCD, Besi, Signify en Unilever een kijkje in de boeken. Ook grote techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook en Tesla komen deze week met resultaten.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staan KPN en Shell met verliezen van 1,1% respectievelijk 0,9% onderaan. Philips daalt 0,4%. Het medisch technologiebedrijf leed in het eerste kwartaal verlies vanwege een bijzondere last, maar verhoogde de groeiverwachting voor dit jaar.

Uitzender Randstad gaat met een winst van 1% aan kop. De toeleverancier aan de voedingsmiddelen- en gezondheidssector DSM klimt 0,2%, na een koersdoelverhoging tot €170 door de Duitse zakenbank Berenberg bij een gehandhaafd koopadvies.

Verzekeraar NN Group stijgt 0,1%, op de aankondiging de strategische opties van zijn vermogenstak te onderzoeken, waaronder de verkoop.

Bij de middelgrote fondsen blinkt PostNL met een plus van 4,7% uit. Het postbedrijf schroefde zijn verwachtingen voor dit jaar op na een sterk eerste kwartaal.

Smallcap Ajax staat 1% hoger. De voetbalclub kan de landstitel niet meer ontgaan na de overwinning op AZ.