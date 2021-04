Philips en KPN trekken AEX omlaag

De AEX staat om tien voor half één 0,4% lager op 714,8 punten. De AMX doet het aanmerkelijk beter en stijgt 1% naar 1039,1 punten.

De meeste andere Europese beurzen laten kleine koersuitslagen zien. De Britse FTSE 100 en de Duitse DAX zakken 0,2%. De Franse CAC 40 pakt er 0,1% bij.

De belangrijkste beursgraadmeters in de Aziatische regio lieten vanochtend een gemengd beeld zien. De Japanse Nikkei-index sloot 0,4% hoger.

De indexfutures wijzen op een vlakke tot licht lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier, na de winsten van 0,7% tot 1,4% op vrijdag.

Later in de week geven grote AEX-bedrijven als KPN, Shell, IMCD, Besi, Signify en Unilever een kijkje in de boeken. Ook grote techbedrijven als Amazon, Google-moeder Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook en Tesla komen deze week met resultaten.

Vermogensstrateeg Wim Zwanenburg van Stroeve & Lemberger stelt dat de ondertoon op de beurzen nog altijd positief is. „De kwartaalcijfers vallen nog wat beter uit dan de al opgeschroefde verwachtingen door analisten. De wereldhandel herstelt heel fors en ondernemers zijn positief gestemd.”

Wel constateert hij dat de euforie bij beleggers verdwenen is. „Vanaf half november, toen de eerste coronavaccins kwamen, zijn de koersen hard gestegen. De ingrepen in China bij de techreuzen zorgen nu voor wat onzekerheid. Het hoge aantal coronabesmettingen in India is bovendien zorgwekkend. Zijn gewicht in de wereldeconomie is echter beperkt. Dat inmiddels meer dan 1 miljard mensen zijn gevaccineerd, geeft hoop. Zelf blijf ik ook nog positief gestemd over de beurzen.”

Beleggingsstrateeg Emiel van den Heiligenberg van de Britse vermogensbeheerder LGIM denkt eveneens dat de aandelenmarkten verder kunnen stijgen. „De markten ondervinden momenteel tegenwind van het positieve sentiment onder beleggers en het feit dat ze hierop posities hebben ingenomen. Maar vanwege de recordbedragen aan stimuleringen en omdat de economische cyclus zich in een relatief vroeg stadium bevindt, voorzien we nog opwaarts potentieel.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen staat medisch technologiebedrijf Philips met een verlies van 2,9% onderaan. Het verlies in het eerste kwartaal vanwege een terugroepactie en een daling van de orderontvangst wegen bij beleggers zwaarder dan de verhoging van de groeiverwachting voor dit jaar. Zwanenburg ziet geen reden voor somberheid. „Philips heeft een hele lange weg van herstructurering achter de rug en zijn positie in de gezondheidszorg is verbeterd. Afgezien van de terugroepacties ziet het eerste kwartaal er goed uit.”

KPN levert 2,2% in. Vorige week was het telecombedrijf zonder concrete aanleiding nog hard gestegen.

De toeleverancier aan de voedingsmiddelen- en gezondheidssector DSM daalt 0,3%, ondanks een koersdoelverhoging tot €170 door de Duitse zakenbank Berenberg bij een gehandhaafd koopadvies.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield gaat met een winst van 3% aan kop. ING en staalgigant ArcelorMittal volgen met winsten van 1,9% respectievelijk 1,4%.

Uitzender Randstad pakt er 0,7% bij, na koersdoelverhogingen door ING en Credit Suisse in reactie op de vorige week gepubliceerde kwartaalcijfers.

Verzekeraar NN Group stijgt 0,2%, op de aankondiging de strategische opties van zijn vermogenstak te onderzoeken, waaronder een verkoop.

Bij de middelgrote fondsen blinkt PostNL met een plus van 6% uit. Het postbedrijf schroefde zijn verwachtingen voor dit jaar op na een sterk eerste kwartaal. ABN Amro volgt met een plus van 2,1%.

Basic-Fit levert 0,3% in. De fitnessketen boekte vrijdag nog een mooie winst, na een succesvolle plaatsing van 10% aan nieuwe aandelen tegen €34 per stuk.

Smallcap Ajax staat 0,6% hoger. De voetbalclub kan de landstitel niet meer ontgaan na de overwinning op AZ.