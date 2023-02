Nederland ontloopt recessie, economie 0,6% in de plus

Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,6% ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee is het beeld van de economie helemaal omgeslagen, omdat een recessie eerder onvermijdelijk leek.

Het CBS merkt op dat de groei ’breed wordt gedragen’. De investeringen stegen, de export nam toe en ook de consument besteedde meer. Die consumentenuitgaven waren uiteraard hoger door de gestegen prijzen, maar ook gecorrigeerd voor inflatie lagen de bestedingen hoger.

Beter

Nederland doet het daarmee beter dan de landen om ons heen. De Duitse economie kromp met 0,2%, de Franse en Belgische groeide met 0,1%.

Over het hele jaar 2022 bezien groeide economie met 4,5%. Dat is iets lager dan de 4,9% in het jaar ervoor. In deze twee jaren herstelde de economie van de coronacrisis die vooral in 2020 voor een forse krimp van de economie zorgde. Het Centraal Planbureau rekende in december nog op een iets lagere groei, van 4,2%.

8

Consumptie

De consumptie steeg in het vierde kwartaal met 0,9%. „Consumenten gaven, voor prijsveranderingen gecorrigeerd, vooral meer uit aan diensten, zoals cultuur en recreatie, horeca en vervoer en communicatie”, aldus het CBS.

Maandag werd duidelijk dat energie-intensieve industrie het heel erg moeilijk heeft door de hoge gasprijzen. Fabrieken sluiten soms of schalen hun productie af. Gevreesd wordt voor de positie van de basisindustrie in Nederland. Voor de totale economie is die impact op dit moment beperkt.