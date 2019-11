Winstdaling voor Gazprom

De nettowinst kelderde in de verslagperiode met 45 procent tot 212 miljard roebel. Dat is omgerekend 3 miljard euro. De teruggang onder de streep was het gevolg van lagere inkomsten, die meer dan 16 procent daalden tot 1,6 biljoen roebel. Het volume aan vervoerd gas naar de belangrijkste markten in Europa en Turkije daalde in de periode tot bijna 54 miljard kubieke meter, van 57 miljard kubieke meter vorig jaar. De gerealiseerde gasprijzen in de regio's namen af met bijna een derde op jaarbasis.

