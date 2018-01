Spaarexpert: Nulrente kwestie van tijd

Van Herten roept in herinnering dat de banken zelf al jaren rente betalen over het geld dat ze bij de Europese Centrale Bank moeten onderbrengen. Voor een partij als ING komt dat neer op een dagelijkse strop van enkele tientallen miljoenen euro’s. Een situatie waarin de klanten die op hun beurt geld naar de bank brengen wél rente krijgen, is op termijn onhoudbaar, redeneert hij. „De vraag is niet of, maar wanneer de rente nog verder richting nul gaat”, analyseert de onderzoeker.

Op dit moment is Triodos de enige bank in Nederland die zijn spaarders geen rente meer geeft. De bank verdedigt die keus door te stellen dat klanten niet voor de rente komen, maar voor de duurzame projecten waarin het spaargeld wordt geïnvesteerd. ABN Amro, ING en Rabobank hebben hun rentes de afgelopen jaren in stapjes afgebouwd naar 0,05%. Dat betekent dat een spaarder met een saldo van 1000 euro nu nog een halve euro rente ontvangt.

Triodos Nederland-topman Mattijs Bierman zei in december in een gesprek met deze krant dat een rente van 0,05% wat hem betreft „gelijk is aan 0%”.

Op vragen of hun rente naar 0% zal gaan, of zelfs daaronder zal duiken, antwoorden banken standaard dat ze „niets uitsluiten, maar ook niet op de zaken willen vooruitlopen”. Volgens Van Herten is er nog een mogelijkheid dat banken „hun rente op het randje laten balanceren, met 0,01%”.