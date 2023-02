Defensiegigant Thales zoekt 12.000 mensen, 400 extra banen in Nederland

De Britse premier Sunak met een anti-tankwapen in de Thales-fabriek in Belfast. Ⓒ ANP

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) De Franse defensiegigant Thales Groep wil dit jaar 12.000 mensen extra in dienst nemen om de grote vraag naar oorlogsmateriaal op te vangen. In Nederland zoekt het bedrijf zo’n 400 nieuwe werknemers. Thales heeft vestigingen in Hengelo, Delft, Huizen, Eindhoven, Breda en Rotterdam.