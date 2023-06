Huur corporatiewoning stijgt gemiddeld met 2,4%

De gemiddelde stijging is minder sterk dan de maximaal toegestane huurverhoging die corporaties met de overheid hadden afgesproken. Die was 2,6%. Aedes wijst erop dat cao-lonen tussen december 2021 en november 2022 gemiddeld harder stegen dan de huren. Daarmee zijn huurders in doorsnee een kleiner deel van hun inkomen kwijt aan huur, stelt de branchevereniging.

Inkomens

Van alle huurders van sociale huurwoningen kreeg 30% een eenmalige huurverlaging. Corporaties beloofden namelijk om lagere inkomens te ontzien bij huurverhogingen. Wie meer dan €575 per maand aan huur betaalt en minder dan 120% van de bijstandsnorm verdient, krijgt daarom een huurkorting. Deze groep betaalt gemiddeld €58 minder per maand.

Die huurverlaging was een van de prestatieafspraken die woningcorporaties maakten met de overheid. Zij deden die beloftes in ruil voor de afschaffing van de verguisde verhuurderheffing voor woningcorporaties.

Aedes meldt op basis van een enquête onder 192 corporaties ook dat ruim vier op de tien woningcorporaties de huren van woningen met een laag energielabel niet of nauwelijks verhoogden. Bewoners van deze huizen of appartementen waren relatief hard geraakt door de sterk gestegen gas- en elektriciteitsprijzen na de Russische inval in Oekraïne.