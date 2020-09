Yandex in gesprek over overname Tinkoff Group

Yandex, ook wel bekend als de Russische tegenhanger van Google, is bereid ongeveer 5,5 miljard dollar neer te tellen voor Tinkoff. Die transactie zou dan worden afgehandeld in contanten en aandelen.

Tinkoff is voor 40 procent in handen van de flamboyante zakenman Oleg Tinkov, bekend van de sponsoring van wielerploegen in het verleden. Tinkov zinspeelde vorig jaar al op een overname van Tinkoff door Yandex. Hij bood in juni 2019 op het podium van een congres openlijk een fusiedeal aan met Yandex.