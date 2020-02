Brits verbod op benzine- en dieselauto’s per 2035

Ⓒ ANP XTRA

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Groot-Brittannië wil de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor per 2035 verbieden. Dat is vijf jaar vroeger dan in eerdere plannen van de Britse overheid. Het verbod moet niet alleen gelden voor auto’s met enkel een diesel- of benzinemotor, maar ook voor hybridevoertuigen.