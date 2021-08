Futures: AEX opent lager op zorgen over corona

De AEX ging woensdag 0,2% achteruit tot 781,93 punten.

In Azië noteert de Nikkei 0,2% winst, maar verliest de Hangseng-index 1,3% en zakt Shanghai 0,5%. Zuid-Korea heeft de rente verhoogd om oververhitting van de economie te voorkomen. Het is voor het eerst in bijna drie jaar dat de Bank of Korea de rente verhoogt.

In New York staan de futures voor opening van de beurs om half vier tot 0,2% in het rood. De Dow Jones sloot woensdag met 0,1%. Technologiebedrijven als Apple en Microsoft beloofden na overleg met het Witte Huis voor miljarden extra te investeren in databeveiliging na een serie hacks.

De euro koerst iets lager bij $1,1768. De rentevergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie staat 1 basispunt lager bij 1,334%, de rente voor de Duitse bund loopt 5 basispunten op tot -0,420%.

De olieprijs zakt 0,4% tot $71,99 voor een vat Noordzeeolie.

Shell meldt een vergunning te hebben gekregen om groene stroom en gas te gaan leveren aan Nederlandse consumenten. Met de energie van Nederlandse wind- en zonneparken gaat het de concurrentie aan met Eneco, Essent en Vattenfall. Shell zegt een ’substantiële’ in groene stroom positie na te streven.

