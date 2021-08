Verlies AEX verdiept, tech en industrie in verkoop

De AEX noteert 0,6% verlies bij 778,3 punten. De AMX staat 0,5% lager bij 1096,1 punten.

In Europa staat de Duitse DAX 0,5% in het rood, ook de Britse FTSE gaat 0,5% lager, de Franse CAC 40 verliest 0,4%. Het nieuwe cijfer voor het consumentenvertrouwen in Duitsland, volgens GfK, pakte lager uit dan was voorzien. Het aandeel DWS valt 12%. De Wall Street Journal meldt dat de vermogensbeheertak van Deutsche Bank door Amerikaanse autoriteiten wordt onderzocht op mogelijk overdreven claims over duurzaamheid.

In Azië houdt de Nikkei 0,1% winst. Zuid-Korea verraste: de centrale bank heeft de rente verhoogd om oververhitting van de economie te voorkomen. Het is voor het eerst in bijna drie jaar dat de Bank of Korea de rente opschroeft.

New York op verlies

In New York staan de futures voor opening van de beurs om half vier tot 0,2% in het rood. De Dow Jones sloot woensdag met 0,1% winst. Technologiebedrijven als Apple en Microsoft beloofden na overleg met het Witte Huis voor miljarden extra te investeren in databeveiliging na een serie hacks.

Vanmiddag staat het nieuwe cijfer voor de wekelijkse uitkeringsaanvragen op de agenda. Analisten verwachten een bijstelling van de groei van de Amerikaanse economie van 6,5% naar 6,7%, kwartaal op kwartaal gemeten.

De markt weegt bij de Federal Reserve-bestuurders, bijeen in Jackson Hole, vooral de woorden morgen van voorzitter Jerome Powell, aldus ING. ,,Wij denken dat hij morgen weer zal hinten op ‘tapering’, het geleidelijk terugschroeven van obligatie-opkoopprogramma). Wat dan mogelijk op de Fed-beleidsvergadering van december officieel zal worden beklonken.”

De euro koerst iets lager bij $1,1768. De rentevergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie staat 1 basispunt lager bij 1,334%, de rente voor de Duitse bund loopt 5 basispunten op tot -0,420%.

De olieprijs zakt 0,4% tot $71,99 voor een vat Noordzeeolie.

ASR gewild

Bij de hoofdfondsen noteert verzekeraar ASR opnieuw bovenaan (+1,2%). JPMorgan Chase vergroot zijn belang tot 5,69%.

Led-verlichtingproducent Signify volgt met 2,5% koerswinst.

Just Eat Takeaway wint 0,3%, nadat sectorgenoot Delivery Hero beter dan verwachte resultaten meldde.

Shell (-0,5%) meldt een vergunning te hebben gekregen om groene stroom en gas te gaan leveren aan Nederlandse consumenten. Met de energie van Nederlandse wind- en zonneparken gaat het de concurrentie aan met Eneco, Essent en Vattenfall. Shell zegt een ’substantiële’ in groene stroom positie na te streven.

Unilever gaat 0,6% zuidwaarts.

Chipfondsen worden lager gezet. In Taiwan zou TSMC, de grootste chipproducent ter wereld, zijn prijzen voor chips met 10 tot 20% verhogen. Halfgeleider ASMI zakt 2,2%, chiptoeleverancier Besi daalt 1,5% en index-zwaargewicht ASML raak 1% kwijt.

ING (-0,5%) wordt met KPN (-0,6%) het meest verhandeld.

Galapagos glimt

In de Midkap raakt metalenleverancier AMG onderin 2,1% kwijt. Roestvaststaalmaker Aperam verliest 0,9%.

Biotechfonds Galapagos wordt bovenaan opgepikt met 0,7% koerswinst. Laadpaalleverancier Alfen noteert 0,6% winst.

SBM Offshore plust 0,3% na een herbevestigd koopadvies vanochtend van ING op wat de analist degelijke kwartaalcijfers noemt.

Bij de smallcaps zetten beleggers private bank Van Lanschot Kempen 1,5% hoger op beter dan verwachte winst over het afgelopen halfjaar.

Uitgever Brill komt nabeurs met kwartaalcijfers en noteert 0,9% koerswinst. HAL rapporteert ook en verliest 0,8%.

