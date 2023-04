CBS: 1 op 10 werknemers voelt zich gediscrimineerd

Van de migranten van buiten Europa zegt zelfs 1 op de 7 het idee te hebben anders behandeld te worden vanwege afkomst, huidskleur of nationaliteit.

Ook migranten uit Europa hebben hier relatief vaak mee te maken (1 op 10), net iets vaker dan werknemers die wel in Nederland geboren zijn, maar van wie de herkomst buiten Europa ligt (1 op 11). Leeftijdsdiscriminatie komt, zo blijkt uit het onderzoek, het meest voor onder werkenden boven de 65 jaar. Vrouwen voelen zich op de werkvloer vier keer zo vaak achtergesteld als mannen.

Buitengesloten

Werknemers die zich gediscrimineerd voelen, klagen vooral over denigrerende opmerkingen. Meer dan een derde heeft het idee genegeerd of buitengesloten te worden. Ook zijn geïnterviewden ervan overtuigd dat ze minder mogelijkheden krijgen voor promotie of ontwikkeling, dat ze minder aantrekkelijk werk moeten doen of dat ze een lagere beloning krijgen dan collega’s. Bedreigingen, geweld of agressief gedrag worden minder vaak genoemd.

Opvallend is ook dat mensen die zich anders behandeld voelen, relatief vaker uitvallen. Liefst 70% van hen zegt afgelopen jaar te hebben verzuimd, terwijl dat bij de groep die zei geen last te hebben van discriminatie 55% was. Degenen die enige tijd thuis bleven zeiden twee keer zo vaak dat hun klachten te maken hadden met het werk. Als reden noemden ze een ruzie, een conflict of grensoverschrijdend gedrag.