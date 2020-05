'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Beleggers houden tevens de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. Volgens persbureau Bloomberg overweegt de Amerikaanse regering santies in te stellen tegen bedrijven of functionarissen uit China, nu dat land met een omstreden veiligheidswet zijn grip op de autonome regio Hongkong wil vergroten.

Voorzitter Ursula von der Leyen presenteert om 13:30 uur het plan van de Europese Commissie om de komende jaren het economische herstel van de coronacrisis aan te pakken. Alle 27 EU-landen moeten instemmen met de plannen, maar er is onenigheid over met hoeveel geld de zwaarst getroffen landen geholpen moeten worden. De EU-leiders komen in juni mogelijk fysiek bijeen om tot een akkoord te komen.

Air France-KLM

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar fitnessketen Basic-Fit. De experts van het Outbreak Management Team (OMT) vinden dat er nog te veel onduidelijk is over het besmettingsgevaar in sportscholen, om een concreet advies te geven over heropening. Het kabinet heeft eerder aangegeven dat sportscholen op 1 september weer open mogen, maar veel sportscholen vrezen voor hun voortbestaan. De crisiscommissie van het kabinet (MCCb) zal woensdag besluiten of sportscholen en sauna's eerder open kunnen dan nu is gepland.

Ook Air France-KLM staat in het nieuws. De Nederlandse overheid heeft op de aandeelhoudersvergadering van de luchtvaartcombinatie tegen een voorstel gestemd om topman Ben Smith een langetermijnbonus toe te kennen. Het voorstel werd desondanks met een ruime meerderheid aangenomen. Nederland heeft een aandelenbelang van 14 procent in Air France-KLM. Dat is net zoveel als de Franse overheid, die het bonusvoorstel wel steunt.

Olieprijzen

De Europese beurzen gingen dinsdag overwegend vooruit. De AEX-index was een uitzondering en daalde 0,3 procent tot 531,30 punten. De MidKap klom 1,3 procent tot 715,58 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt wonnen tot 1,5 procent. Ook Wall Street won terrein. De Dow-Jonesindex sloot 2,2 procent hoger op 24.995,11 punten. De brede S&P 500 won 1,2 procent en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent.

De euro was 1,0958 dollar waard, tegen 1,0979 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 34,03 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 35,88 dollar.