Shell en Galapagos favoriete AEX-fondsen bij experts

In de voorbije maand keek de AEX per saldo aan tegen een verlies van 2,4% na eerder nog verder te zijn weggezakt tot 535 punten, het laagste niveau sinds maart. Het oplaaien van de handelsoorlog speelde de hoofdgraadmeter flink parten.

In de pas begonnen maand september houdt bijna 40% van de experts er rekening mee dat de AEX de neergaande lijn zal vervolgen. Iets meer dan 30% voorziet dat de belangrijkste graadmeter in Amsterdam de weg omhoog zal gaan inslaan, terwijl bijna een derde per saldo een pas op de plaats voorziet.

Deze maand gaat de voorkeur van de professionals onder uit naar olie- en gasconcern Shell. Ook zien ze brood in biotechfonds Galapagos. Verder is achterblijver Unibail Rodamco hoog op de favorietenlijst van experts te vinden.

Aan de andere kant is staalconcern ArcelorMittal voor september onderaan in de lijst met minst gewilde AEX-aandelen te vinden. Verzekeraar ASR en maaltijdbezorger Takeaway behoren deze maand eveneens tot de lijst met floppers.