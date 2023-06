’Hybride warmtepomp bespaart nog meer gas dan gedacht’

Dat is inclusief het prijsplafond van het kabinet bedoeld om energielasten te drukken. Maar rekenen consumenten de marktprijzen van mei, dan loopt de jaarlijkse besparing op naar €1250 per huishouden.

Voorlichtingscentrum Milieu Centraal van de overheid meldde eerder dat de hybride warmtepomp tot nu toe voor gemiddeld 60% besparing in gasstook zorgt.

Verschillende ministeries, brancheorganisatie Techniek Nederland en de belangenvereniging Nederlandse Verduurzamingsindustrie gebouwde omgeving komen tot gemiddeld 75% besparing na onderzoek in zo’n tweehonderd woningen. Ze zochten naar de exacte prestatie van deze warmtepompinstallaties, die vaak naast de cv-ketel komt te hangen. Van 120 huishoudens zijn de testresultaten geanalyseerd, daar bleek dat het gasverbruik extreem omlaag gaat.

Stroomprijs

Daar staat dan wel een hoger gebruik van stroom voor de nieuwe warmtepomp tegenover. Maar die kosten zijn lager dan voor gas, en zakken bovendien de laatste tijd omdat stroom uit zonne- en windparken goedkoper wordt.

De woningen met een cv-ketel die twee jaar lang gevolgd zijn, hadden een gemiddeld gasverbruik van 1850 kuub gas. Met de hybride pomp ernaast, ging dat gebruik terug tot 475 kuub gas. Daar stond dan 2360 kilowattuur aan stroomverbruik tegenover.

Voor een kuub gas gebruikten de onderzoekers dan eerst het tarief dat ook in het prijsplafond zit: €1,45. Voor een kilowattuur stroom rekenden zij met €0,40. „Maar gerekend met de actuele tarieven op de markt van mei dit jaar is de besparing €1250 per jaar”, stellen zij.

Einde plafond

Omdat de energietarieven mogelijk zullen stijgen als het kabinet het prijsplafond na 31 december stopt, rekenen onderzoekers erop dat huishoudens meer gaan besparen. „Daarmee neemt de terugverdientijd van de warmtepomp verder af”, aldus de onderzoekers.

Zij zien een forse spreiding in verbruik onder huishoudens. „Er zijn deelnemers met meer dan 90% gasbesparing, maar ook deelnemers met minder dan 40%”, zo verklaren de onderzoekers het gemiddelde van in totaal 75%.

Dat is een besparing nog zonder verder maatregelen in de woningen. Gaan huishoudens bijvoorbeeld meer isoleren, dan zullen hun kosten verder dalen. „Met relatief kleine verbeteringen is al snel een verdere verhoging van de besparingen te bereiken”, claimt het onderzoeksteam.

Energietransitie

„De uitkomsten van dit demonstratieproject laten zien dat hybride warmtepompen onmisbaar zijn in de energietransitie”, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, de branchevereniging van installatiebedrijven die ook monteurs opleiden en de ketels leveren. „Ik verwacht dan ook dat de groei van hybride warmtepompen de komende jaren net zo hard zal gaan als we de afgelopen jaren hebben gezien bij zonnepanelen.”

Minister De Jonge (Volkshuisvesting) stelde (hybride) warmtepompen verplicht vanaf 2026 als eigenaren een nieuwe cv-ketel kopen. Terpstra: „Dat gaat veel klimaatwinst opleveren.”