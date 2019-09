VEON overweegt andere beursnoteringen

Eerder op de dag verhoogde VEON zijn verwachtingen voor het bedrijfsresultaat dit jaar. Daarbij gaf het in Amsterdam genoteerde bedrijf aan dat zich de komende tijd meer kansen zullen voordoen, in het bijzonder op de Russische markt. Verder zal VEON zijn positie in Pakistan versterken als gevolg van de Warid-deal.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik