Winstwaarschuwing voor staalmaker Voestalpine

Voestalpine had eerder al gewaarschuwd voor de negatieve impact van het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Met name de verslechtering in de Europese auto-industrie wordt door de Oostenrijkers gevoeld ook door de strengere emissietesten die per september gelden in Europa. Verder wijst Voestalpine op de onzekerheden rond de brexit.

De omzet bij Voestalpine daalde de eerste helft van het boekjaar dat loopt tot en met maart met 2 procent tot 6,5 miljard euro. Het bedrijfsresultaat viel bijna 23 procent lager uit, op 665,5 miljoen euro. De winst na belastingen daalde met 64 procent tot 115,2 miljoen euro.

De mindere prestaties noopten de staalmaker om te snijden in zijn investeringsbudget. Stappen die het bedrijf zette om kosten te drukken zullen zich later dit jaar gaan uitbetalen, aldus de Oostenrijkers.