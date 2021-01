'Speeches leverden voormalig Fed-baas Yellen miljoenen op'

Yellen is door aankomend president Joe Biden uitgekozen om minister van Financiën te worden. De 74-jarige wordt als het goed is later deze maand de eerste vrouw in de Verenigde Staten die deze belangrijke ministerspost bekleedt. Vandaar dat de overheid met oog op transparantie bepaalde gegevens over haar naar buiten heeft gebracht. Ze hield onder meer praatjes bij grote banken als Citigroup en Goldman Sachs. Ook techconcern Google betaalde om Yellen aan het woord te kunnen laten.

Een woordvoerder van het Biden-kamp stelt in een reactie dat Yellen afgelopen jaren heeft gesproken op talrijke economische conferenties, bij universiteiten en bij bedrijven en financiële instellingen. Daarbij zou ze vooral haar ervaringen en opvattingen hebben gedeeld over wat de VS als land kunnen doen om een ​​sterkere economie op te bouwen en de eigen concurrentiepositie te verbeteren.

Van Yellen is bekend dat ze geen goede verstandhouding had met president Donald Trump. Die klaagde meerdere keren over haar beleid als centralebankhoofd en Yellen op haar beurt uitte kritiek op de plannen van Trump tijdens diens verkiezingscampagne in 2016. Uiteindelijk vertrok de door Barack Obama benoemde Yellen in 2018 na slechts vier jaar Fed-voorzitter te zijn geweest. Daarna ging ze aan de slag bij de denktank Brookings Institution in Washington.