Maaltijdbezorgers ook gebukt onder coronacrisis

Volgens data van Similarweb die de Europese markt voor maaltijdbezorgers volgt, is het aantal bestelde maaltijden sinds de invoering van de lockdown in landen, zoals Italië en Spanje, sterk gedaald ondanks dat een aantal restaurants overgeschakeld is naar thuisbezorging.

Het lijkt er op dat consumenten veel vaker dan normaal zelf maaltijden bereiden in plaats van te bestellen. Daarnaast hebben grote hamburgerketens, zoals McDonald’s die ook gebruik maken van de app van maaltijdbezorgers de deuren grotendeels of geheel gesloten.

De moeilijkere gang van zaken bij de maaltijdbezorgers staat in een groot contrast met grote animo van consumenten om naar supermarkten toe te gaan. Volgens een woordvoerder van Uber is de impact van het coronavirus binnen Europa echter zeer verschillend.