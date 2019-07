Philip Morris kijkt positiever vooruit

New York - Tabaksreus Philip Morris International verhoogt zijn verwachtingen voor het lopende boekjaar. De fabrikant achter onder andere Marlboro verkocht in het eerste halfjaar minder sigaretten, maar maakte dat goed met de verkoop van tabak voor sigarettenvervanger IQOS. Dit apparaat werd in het tweede kwartaal bovendien goedgekeurd voor verkoop in de Verenigde Staten.