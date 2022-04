Beursblog: techaandelen onder druk in de VS

Door Johan Wiering

Brunel, de zakelijk dienstverlener die dit jaar 25 jaar genoteerd is aan Euronext Amsterdam, vraagt al enige jaren aandacht voor de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Als onderdeel van de NVA Autismeweek 2022 openden de twee organisaties de handelsdag. Ⓒ Euronext AEX 724.75 1.15 %

Amsterdam - Technologieaandelen gleden in de VS steeds verder weg, in reactie op de oplopende rentes. Dat was heel duidelijk zichtbaar bij de Nasdaq-index, die 1,3% lager sloot. Mede dankzij de fraaie winst van Shell boekte de AEX eerder op de dag nog een winst van 1,2%.