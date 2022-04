Beurzen Azië herstellen, Nikkei sluit met nipte winst

De Japanse Nikkei stond vrijdag lange tijd op verlies, maar sloot met 0,1% winst, waardoor het weekverlies onder de 3% uitkomt.

De Shanghai Composite staat 0,4% in de plus, met nog een uur handel te gaan. De Hang Seng in Hong Kong sloot 0,3% in het rood.

De Amerikaanse beurzen zijn na een handelsdag waarin beleggers moeilijk richting konden kiezen, licht hoger gesloten. De S&P 500 sloot 0,4% in de plus. Het vooruitzicht dat de Fed de rente versneld gaat verhogen, bleef de stemming bepalen.

De AEX sloot donderdag juist 0,4% lager. Shell behoorde tot de grootste dalers, door de terugval van de olieprijzen en een stevige afschrijving in Rusland.

Klik hier als je het beursblog niet kunt zien.