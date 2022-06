Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Mukesh Ambani: Rijkste man van Azië werkt aan opvolging: eigen kinderen eerst

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Akash Ambani met verloofde Shloka Mehta in 2018. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De opvolging binnen een eigen bedrijf is vaak een lastig verhaal. Mukesh Ambani, topman bij het Indiase Reliance, schuift zijn eigen kinderen naar voren om in de toekomst het roer over te nemen. De eerste stap is al gemaakt voor de tweeling om de wisseling van de wacht in gang te zetten bij het conglomeraat Reliance, een waaier van activiteiten van telecom tot olie.