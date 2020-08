Baan kwijt door joviale omhelzing in coronatijd

Een te joviale omhelzing kost een KwikFit-supervisor zijn baan. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een man die als supervisor bij de KwikFit in Capelle aan den IJssel werkte, omhelsde in mei een hr-adviseur die daar duidelijk niet van gediend was. Hij werd op staande voet ontslagen voor het negeren van de coronavoorschriften. Dat vindt de rechter in Rotterdam wat al te gortig, maar de man raakt wel zijn baan kwijt.