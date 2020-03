Megalevering beademers Philips in VS, maar ’ook Nederland krijgt zijn deel’

In Amerika was kritiek op president Trump, omdat er niet genoeg beademingsapparatuur in het land zou zijn om coronapatiënten te behandelen Ⓒ EPA

Amsterdam - Philips is in gesprek met Amerikaanse overheid over de levering van 43.000 beademingsapparaten over de komende paar maanden. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf. Er zouden echter genoeg apparaten overblijven voor de rest van de wereld en ook Nederland zou kunnen rekenen op zijn deel.