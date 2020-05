AEX stabiel op 520 punten ondanks megaverlies ArcelorMittal

De AEX sloot bij 520,33 punten, een afname met 0,1%. De AMX daalde 1,3% naar 703,71 punten.

De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 boekten bij het slot respectievelijk 0,1%, winst, 0,7% verlies en 1,3% teruggang.

„De volatiliteit in de markt loopt op. Beleggers zijn voorzichtig”, aldus Salah-Meddine Bouhmidi van broker IG. De AEX ging naar 525 punten en zakte ook weer naar 515 punten, om daarna op te krabbelen. „Beleggers kijken ook naar de weerstandslijnen voor de AEX-grafiek. Als we dit niveau niet houden kunnen, omdat spanningen over de economie terugkeren, dan denken wij dat we nog een correctie naar beneden krijgen.”

Wall Street opende met verlies. De Dow Jones-index ging 0,8% terug. De S&P500 verloor 0,5% en technologiebeurs Nasdaq steeg met 0,2%.

Bekijk ook: Wall Street zakt weg om vrees nieuwe coronagolf

In Zuid-Korea, basis van veel techbedrijven, werd de versoepeling teruggedraaid. Ook in het Chinese Wuhan is het aantal besmettingen opgeveerd.

„In Duitsland is de besmettingsratio eveneens oplopen. Nog niet heel erg. Maar als er nog meer landen meegaan, dan geeft dat druk op koersen. Je merkt overal dat er geringe zorgen zijn, beleggers zijn daardoor wel erg voorzichtig omdat ze vrezen dat de lockdowns blijven en de economie niet snel herstelt”, zegt Corné van Zeijl van Actiam Vermogensbeheer.

De dalende olieprijs - 3% teruggang tot $30 per vat - tekende afnemende vraag uit de industrie. De euro ging een fractie lager bij $1,081.

Cryptomunt bitcoin staat vandaag voor de halvering van de beloning voor ’miners’ die de munt maken, en bleef vlak bij $8772. Vorige week ging bitcoin door de $10.000. De vergoeding voor de Duitse bund liep iets op tot -0,521%. De Nederlandse staat haalde €5 miljard opgehaald met heropening van twee kortlopende leningen en de uitgifte van een kortlopende lening.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen bleef investeringsmaatschappij in technologiebedrijven Prosus met een winst van 5% aan kop. Biotechbedrijf Galapagos steeg met 3,9%.

Supermarktketen Ahold Delhaize, die eind vorige week meevallende kwartaalcijfers publiceerde, klom nog eens 2,7%.

Betalingsverwerker Adyen ging met een plus van 0,9% bij de slotbel tot €990 per aandeel richting de magische €1000-grens.

ArcelorMittal zakte onderin de AEX 16,2%, nadat Moody’s het staalconcern vrijdag een junkstatus toekende. Volgens het ratingbureau zijn de effecten van de crisis ongekend en is de staalsector extra kwetsbaar voor de vraag van de consument en het sentiment. S&P kwam vandaag met een downgrade naar BBB- met een negatieve outlook. Het staalbedrijf meldde maandagmiddag de uitgifte van driejarige converteerbare obligaties om daarmee $2 miljard op te halen.

Unibail-Rodamco-Westfield sloot 4,2% in het rood. Het vastgoedfonds is dit jaar het slechtst presterende hoofdfonds met een terugval van twee derde.

Financials kregen tikken. ING raakte 2,7% kwijt. ABN Amro verloor 2,5%. Gepeilde analisten gingen voor de woensdag te publiceren ABN-kwartaalresultaten uit van €191 miljoen verlies, bij afnemende baten tot €1,9 miljard.

Peilingen voor de dinsdag te publiceren update van Aegon (-0,3%) toonden een winst nog van €64 miljoen, tegen €618 miljoen over de eerste helft van vorig jaar.

Shell verloor 1,5%.

Bij de middelgrote fondsen eindigde OCI met een verlies van 9,3% onderaan, na de publicatie van licht tegenvallende kwartaalcijfers. Hoewel de kunstmestproducent liet weten nauwelijks last te hebben van de coronacrisis, stelde de prognose beleggers blijkbaar ook teleur. Degroof Petercam was licht teleurgesteld over het kwartaalresultaat; de inkoopkosten waren in die periode immers gedaald.

Schutte: „De marge van OCI over het kwartaal viel iets tegen, voor een business die verder redelijk goed door de crisis heen presteert. Afgelopen dagen is het aandeel ook wel erg hoog gezet door een aantal beleggers”, zo verwijst hij naar de optiehandel.

PostNL zakte 3,2%. De Duitse MainFirst Bank heeft de post- en pakjesbezorger van de kooplijst gehaald, in reactie op de vorige week gepubliceerde tegenvallende kwartaalcijfers.

Air France KLM verloor 3,3%, na een verkoopadvies van de Ierse zakenbank Davy.

Biofarmaceut Pharming steeg 3,4%, in aanloop naar de publicatie van zijn kwartaalcijfers donderdag.

Basic-Fit eindigde de dag 4,3% lager. Er was hoop dat de sportscholen eerder open konden gaan dan de recent door het kabinet aangekondigde datum van 1 september.

Smallcap Accell remde af bij 17,6% winst. Naar verwachting zal de fietsverkoop profiteren van de beperkingen die worden opgelegd aan het reizen met het openbaar vervoer. Zijn Britse concurrent Halfords won 24% aan de Londense beurs. „Vooral in het Verenigd Koninkrijk is die impuls reden voor meer inkopen. Tegelijkertijd is er kans dat partijen als investeerder Pon nog bezig zijn met de overname”, verklaarde beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital de stijging.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier gratis aanmelden.